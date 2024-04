Com presidente do CREA, Bocalom visita obra do elevado da Dias Martins: “Modernizar o trânsito”

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, realizou uma visita às obras do viaduto que está sendo construído na Estrada Dias Martins, na manhã desta quarta-feira (10), acompanhado da presidente do Conselho Regional de Engenharia a e Agronomia do Acre (CREA), Carmem Nardino.

A presidente do CREA afirma que, apesar do período de chuvas, as obras estão em bom ritmo. “A construção trará melhorias no nosso trânsito, ela é uma obra de concreto armado, de grande estrutura, o cronograma está sendo seguido e mesmo com o inverno ela teve sim uma evolução”, explica ela.

Nardino ainda ressalta a importância da obra e como ela irá impactar o tráfego urbano da capital acreana.

“É uma obra que tem uma importância muito grande para mobilidade do município, as vias já estão com sobrecarga então ela vai ajudar a mobilidade”, finaliza.

Bocalom afirma ainda que o projeto traz essa modernização no trânsito irá ajudar no desenvolvimento urbano de Rio Branco, além de solucionar gargalos no deslocamento urbano.

“É um prazer muito grande realizar essa obra, Rio Branco não foi projetada, Acrelândia tem uma grande facilidade de mobilidade urbana, porque foi planejada, com muitas avenidas, na questão de mobilidade ela é preparada para dois, três milhões de habitantes, na questão de mobilidade urbana”.

O prefeito fala ainda que essa sempre foi uma preocupação de sua gestão, e que os elevados foram pensados desde o princípio. “Conversamos muito, resolvemos primeiro a parte da AABB, mas me avisaram que ia dar problema nesse trecho, então já desenhamos esse aqui e estamos executando”, finalizou ele.

O projeto da prefeitura de Rio Branco está orçado em cerca de R$ 18 milhões, com recursos próprios das gestão. As obras seguem no cronograma esperado, e a entrega não deve ser atrasada.