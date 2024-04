Após falta de testemunhas, audiência de policial acusado de matar jovem na Expoacre é suspensa

A audiência de instrução do policial penal Raimundo Nonato Veloso da Silva, acusado de matar Wesley Santos, na última noite da Expoacre 2023, que acontecia na 1ª Vara do Tribunal do Júri no Fórum Criminal da Cidade da Justiça, em Rio Branco, nesta quarta-feira (3) foi suspensa.

O promotor de Justiça Carlos pescador pediu diligências, em razão de duas das testemunhas arroladas pelo Ministério Público não terem comparecido ao julgamento. O pedido foi acatado pelo juiz Flávio Mariano.

Durante o julgamento, das seis testemunhas, quatro foram ouvidas. As duas que não puderam comparecer à audiência serão ouvidas junto a outras seis testemunhas arroladas pela defesa do acusado. A nova audiência ainda não tem data definida.

LEIA MAIS: Policial que matou jovem na Expoacre pode receber pena de até 50 anos de prisão, diz advogada

Uma das testemunhas do crime é a namorada da vítima, Rita de Cássia, de 18 anos, que também foi baleada pelo policial penal.

Esta é uma das audiências preparatórias de seu julgamento em júri popular, cuja data ainda não foi definida. Raimundo Nonato está preso a pedido do Ministério Público do Acre (MP-AC) depois de uma série de idas e vindas à Justiça em relação à liberdade provisória e revogação da medida.

Relembre o caso

Segundo informações da polícia, o policial penal e ex-diretor do presídio de Senador Guiomard, Raimundo Nonato Veloso da Silva Neto, 38 anos, supostamente assediou várias mulheres no interior de um barzinho dentro do Parque de Exposições, durante a última noite de Expoacre 2023. Ao tentar passar a mão em Rita de Cássia, de 18 anos, a mulher acabou revidando e não permitiu ser tocada pelo policial penal, empurrando o agente de segurança pública.

Em seguida, Wesley, que era namorado de Rita, e outros homens também empurraram o acusado. Ao sair do local, o policial ameaçou o casal e disse que os esperaria do lado de fora do barzinho.

VEJA TAMBÉM: Justiça decreta prisão preventiva de policial penal que matou jovem durante Expoacre

Quando o casal estava saindo, Raimundo Nonato sacou uma arma de fogo e atirou várias vezes contra o homem e a mulher. Rita foi ferida com um tiro na perna e Wesley foi ferido com um tiro no abdômen.

Após ouvirem os tiros, policiais militares que estavam no Parque de Exposições foram até o local e, ao verem a correria, encontraram as duas vítimas feridas. O policial penal teve a arma apreendida e foi preso em flagrante, sendo encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla) e deve responder agora por um homícidio e uma tentativa de homícidio.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou duas ambulâncias, uma avançada e uma básica, para prestar os primeiros atendimentos às vítimas. Wesley foi socorrido em estado grave com um tiro no abdômen, enquanto Rita estava em estado estável com um tiro na perna. Ambos foram encaminhados ao pronto-socorro de Rio Branco.

No PS, Wesley foi levado direto para o Centro Cirúrgico e, após ser submetido a uma intervenção cirúrgica, ficou internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), por cerca de dois dias, mas não resistiu e morreu.

Agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) colheram as primeiras informações, e o caso continua sendo investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).