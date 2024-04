Assuero Veronez defende ligação do Acre com Peru pela Serra do Divisor e entrega documento à Tebet

O presidente do Fórum Econômico de Desenvolvimento Regional, que reúne as federações da indústria e da agricultura, Assuero Veronez, defendeu a estrada de ligação do Acre com o Peru, através da Serra do Divisor, no Juruá. Veronez entregou à ministra Simone Tebet um documento defendendo a proposta, que enfrenta resistência do mundo ambiental internacional.

De acordo com Veronez, o decreto de criação que criou o Parque Nacional da Serra do Divisor prevê a possibilidade de uma estrada atravessando a Serra, em torno de 209 quilômetros.

“Essa estrada também faz parte da necessidade de novas rotas”, acrescentou Assuero Veronez, sem citar que a construção da estrada, defendida pelo senador Marcio Bittar (União-AC), enfrenta restrição dentro do próprio governo federal.

A principal resistência à proposta dentro do governo parte da ministra do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, Marina Silva. Alugada de entidades na governamentais e do movimento indígena e do ambientalismo internacional, Marina Silva seria contra a proposta da rodovia.