Bando de macacos “invade” quintal em Sena Madureira e moradores ficam impressionados

Na manhã deste sábado (20) os moradores do bairro Jorge Alves Junior, próximo à AABB, em Sena Madureira, se depararam com uma cena inusitada. Um bando de macacos surgiu de maneira inesperada no quintal e permaneceu por alguns minutos.

Os moradores não conseguiram detectar a espécie, mas ficaram impressionados. “Não é todo dia que temos o privilégio de contemplar uma cena como essa. Eles até se alimentaram aqui’, destacou um morador.

No quintal onde os macacos permaneceram por horas, tem uma área de mata e até plantio de banana, o que pode ter atraído a atenção dos animais.