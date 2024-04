Brasileiro viraliza ao mostrar foto de show de Madonna em 1990 e pedir ingresso

A menos de uma semana para o show de Madonna na Praia de Copacabana — a apresentação gratuita acontece no próximo sábado (4), a partir das 21h45, em frente ao hotel Copacabana Palace —, o que não falta é gente pedindo entrada para a área vip à beira do palco, exclusiva para convidados do banco Itaú, o maior patrocinador do evento.

Pois bem, no último fim de semana, um brasileiro de 63 anos viralizou ao compartilhar, por meio do X (antigo Twitter), fotos antigas em que ele aparece na performance que a cantora realizou, em 1990, em Londres, na Inglaterra. Desde então, internautas se dedicam a uma campanha informal para que ele seja agraciado com um lugar ao sol na área vip.