Casal que tem projeto de morar em todas as capitais do Brasil chega a Rio Branco; conheça

O casal de paulistas Fabiana Mercado (publicitária), de 35 anos, e Gustavo Longo (analista de TI), de 40 anos, casados há 16 anos, há três anos resolveram embarcar em uma aventura única, deixando sua cidade, Bauru, no interior de São Paulo, para viajar o todos os estados brasileiros conhecendo as capitais.

O projeto ousado, denominado Desbravando Capitais, consiste em morar por um mês em cada capital brasileira, vivenciando a realidade e cultura do local em que o casal está inserido. Há duas semanas Fabiana e Gustavo chegaram a Rio Branco, a 18ª capital de seu itinerário de viagem.

O casal já está há duas semanas morando na capital acreana e em conversa com o ContilNet conta sobre a experiência de poder vivenciar a diversidade de culturas existentes no país, em especial, como está sendo a estadia em Rio Branco.

“A gente precisa primeiro está aberto a tudo e a todas as experiências. Então isso acaba facilitando a inserção da minha pessoa no local. Então se eu estou aberta a vivenciar aquilo, eu acabo tendo uma facilidade na inserção. Semana passada a gente foi convidado a um ritual dos povos originários. Dia 19 de Abril, no qual eu me senti tão à vontade e tomei chá de ayahuasca. Eu falei: gente eu estou no meio da floresta amazônica, e eu estou com os povos originários, então vamos conhecer essa cultura”, disse Fabiana.

Gustavo e Fabiana estão morando em uma casa alugada por meio de um aplicativo. Nela, eles vivenciam a experiência diária dos moradores da capital acreana, trabalham (em home office) e convivem com a vizinhança. A publicitária conta que todos os dias recebe uma visita especial em sua casa.

“Aqui tem uma área de mata e todos os dias, eu sou acordada por um passarinho, eu acho a coisa mais linda do mundo. Eu amo isso. E é uma coisa única que nenhuma outra capital me proporcionou isso, entendeu? Em Florianópolis tínhamos uma visão mais praiana. E em Porto Velho já tivemos uma outra visão, então assim é com vocês. Uma casa ou um apartamento também faz parte da nossa vivência no local. Nós somos moradores, e não turistas”, ressaltou Fabiana.

O casal também relatou os principais desafios de viver em uma região totalmente diferente da sua, cercada por particularidades, como cultura, clima, fuso horário, dentre outros.

“A gente tem muita curiosidade e acaba buscando fazer aquilo que o morador faz. Claro, tem o choque de cultura, mas a partir do momento que você está aberto, isso acaba que facilitando demais. O calor daqui é diferente do calor de lá (Bauru). Aqui é muito úmido e a gente já percebeu que ar condicionado é um item necessário sim. E por mais que tenha desafios, a gente também busca entender é qual são as soluções que os moradores têm para aquele desafio. Eu sou uma pessoa ruim para fuso horário e esse tem sido meu maior desafio. Tirando disso, está tranquilo, gostamos da natureza e temos sido muito bem acolhidos aqui”, destacou.

Nas viagens de um estado para o outro, que às vezes acontecem de carro, avião, ou até mesmo de barco, que será um dos meios de transporte do casal para algumas capitais do Norte, eles levam consigo somente três malas, novos aprendizados e a lembrança das amizades que constroem por onde passam.

Na capital acreana, Fabiana conta que já visitou alguns pontos turísticos e revelou suas impressões sobre a cidade.

“Eu vejo que o Acre é um estado de envolvimento e por ele ser um estado em desenvolvimento acaba tendo até muita oportunidade. Até mesmo mais do que lá, talvez porque lá está muito saturado. E eu percebi a questão do desenvolvimento turístico que vocês estão buscando. Vocês têm a parte turística, mas estão buscando melhorar e acho isso muito interessante. Tem muitas particularidades, mas você só consegue entender conhecendo. Se estiver aberto a novas experiências. Tudo isso está relacionado aos nossos objetivos, que é vivenciar e compartilhar fazendo propaganda do Brasil para o brasileiro. O Acre existe sim”, enfatizou.

Fabiana e Gustavo têm uma página no Instagram, com nome @Desbravando_capitais, na qual compartilham suas experiências para seus seguidores, mostrando cada lugar em que moram.

O casal já visitou 18 capitais, contando com Rio Branco. Em 2024 os planos são visitar oito capitais. O projeto deve ser finalizado em 2025 com as duas últimas cidades. Após isso, Fabiana e Gustavo irão voltar para perto de sua família, no interior de São Paulo, local em que planejam ter seu primeiro filho.

“Quando finalizarmos esse projeto vamos retornar para nossa família, na nossa cidade de apoio, que é Bauru. Vamos tentar ter um filho e conforme for, quem sabe vamos acabar colocando ele na nossa aventura e desbravando o interior dos estados”, revelou.