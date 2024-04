De acordo com o site, o cantor já está providenciando a mudança e indo residir no Recreio, Zona Oeste do Rio de Janeiro. A separação é definitiva e a decisão foi tomada depois de desgastes no relacionamento.

Os dois, que tinham costume de compartilhar a rotina com frequência no feed do Instagram, já não postam nada juntos há 4 meses, desde o cruzeiro do Neymar, quando Belo foi uma das atrações. Procurada pela coluna Fábia Oliveira, a assessoria do pagodeiro se limitou a dizer que “por enquanto, não tem nenhum posicionamento oficial do casal”. Eita!