Chico Moedas fala pela primeira vez sobre a traição a Luísa Sonza

Quase 7 meses após Luísa Sonza expor sua traição em rede nacional, ao vivo, na TV Globo, Chico Moedas resolveu falar sobre a repercussão do caso em sua vida. O influenciador participou do podcast Podpah, apresentado por Igão e Mítico, e relatou que os ataques acabam afetando outras pessoas e isso o incomoda.

“Minha vida ficou maluca, muita coisa [aconteceu], pô. Mas o que me pega assim, por isso que fica difícil responder, é porque afeta muito quem está em volta. Isso é horroroso, só tem um sentimento, é horroroso”, afirmou ele.

Em seguida, ele falou sobre a criatividade dos usuários das redes sociais: “Tem coisa que dou risada. Tem momentos que acho engraçado porque se criou uma imagem folclórica que não existe na realidade”, afirmou. Mítico, então, rebateu: “Se você falar que isso não existe, é mais ainda uma parada sua”.

Chico Moedas resolveu dar um exemplo de ‘fic’, como chamam as histórias criadas na internet: “Li um comentário assim: ‘é exatamente o que um aquariano nato falaria’ [fazendo referência a uma música que está bombando]… Eu sou taurino, para começar”, pontuou.

Ao ser questionado se a fama lhe ajudou ou lhe prejudicou. “Depende do que. [Na vida] como um todo? Não sei. É difícil pensar sobre isso”, afirmou.

No Instagram do podcast, os seguidores desaprovaram a entrevista: “O que uma mulher quer com um cara desse??”, questionou uma. “Ai, gente, pra quê?”, questionou outra. “Esse cara faz o que da vida, man??? Ele traiu e fico famoso como se fosse uma coisa certa? Kkk. Ou ele é cantor ou jogador???”, quis saber um terceiro. “Indignada. O cara trai e faz podcast. Caiu no conceito 😢”, queixou-se mais uma.

Veja a entrevista completa

Traição e fim do namoro

No fim de setembro, Luísa Sonza confirmou o fim do namoro com Chico Moedas. Após os rumores de crise no relacionamento, a cantora fez a revelação durante entrevista com Ana Maria Braga, no Mais Você, da TV Globo. A cantora e o youtuber assumiram o relacionamento em julho do ano passado.

Chico se tornou inspiração para a música que leva seu nome e que faz parte do álbum Escândalo Íntimo, que chegou rapidamente ao topo das paradas de sucesso. A canção chegou a ser uma das mais tocadas no Brasil, nas plataformas de streaming.

Num texto, onde desabafa sobre o término, Sonza fala em traição e dá a entender que o rapaz não honrou o compromisso que tinham: “É insuportável que a traição a quebra de combinado. Um erro pontual, só quem já foi traída sabe o que se sente a dor que se acarreta o que se chama de erro pontual. Da autoestima destruída, da dúvida”.

E seguiu: “Hoje eu escolho, mesmo que me doa, mesmo que por vezes eu não queira, mesmo ainda te amando, hoje eu me protejo e não vou te proteger. Mesmo que eu queira, porque você naquela noite naquele bar não me protegeu, mesmo que eu quisesse”.

Na mensagem, Luísa diz ter se sentido invalidada, feita de idiota, palhaça, burra e trouxa. “É toda a sua entrega, todo o seu zelo, cuidado, amor jogado fora. Intensa demais? Intenso demais é alguém que larga tudo o que prometeu, se propôs, construiu a dois por um momento no banheiro sujo de um bar”, continuou emocionada, se debulhando em lágrimas.

Ana Maria consolou a artista e contou que também já viveu romances como o dela: “E prosseguiu destacando que cada um tem a melhor forma de viver seu próprio relacionamento. “Às vezes, as pessoas falam assim: ‘Imagina, faz uma música, tá apaixonada com quatro meses (de relacionamento). Eu queria te dizer que eu já casei com muito menos de quatro meses, eu não fiz música porque eu não sabia”, afirmou.

E prosseguiu destacando que cada um te a melhor forma de viver seu próprio relacionamento. “Ninguém sabe a intensidade do amor de cada um. Olhem pra dentro de vocês mesmos em invés de ficar criticando”, ressaltou a apresentadora.

Para finalizar o assunto, Ana Maria Braga pediu para que Luísa Sonza não desistisse do amor. “A única coisa que eu espero muito é que você, mesmo tendo desilusões a respeito de relacionamentos, que você não perca, nunca, essa sua capacidade de amar”, concluiu.