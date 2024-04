Com emenda de Alan Rick, escolas militares ganham equipamentos, material esportivo e mobiliário

Nesta quarta-feira, 3, o senador Alan Rick (União Brasil) participou da entrega de materiais esportivos, equipamentos de som, multimídia e informática que contemplarão os colégios militares Dom Pedro II e Wilson Barbosa, em Rio Branco, e ainda o Colégio Militar 15 de Junho, em Senador Guiomard. A entrega, garantida com emenda de R$ 250.000,00 destinada pelo parlamentar, ocorreu na escola Dom Pedro II, administrada pelo Corpo de Bombeiros.

“Temos mais de R$ 3 mil alunos que serão beneficiados. Quero agradecer seu empenho senador, por tudo o que o senhor tem feito. Todo investimento feito nas nossas escolas militares são convertidos em resultados para a nossa sociedade, para o futuro dessa juventude. Exemplo disso é que no último ano 30 alunos do nosso ensino médio conquistaram aprovação na Universidade Federal do Acre, IFAC, além dos que conquistaram bolsa no ProUni. Então, fica aqui o nosso muito obrigado.” – disse o capitão Jônatas da Costa Gomes, comandante do Colégio Militar Dom Pedro II.

O senador Alan Rick usou a palavra para destacar que novos investimentos já estão garantidos.

“Este ano ainda serão pagos outros R$ 750.000,00, recurso que destinei atendendo um pedido dos alunos, do corpo docente e do então comandante aqui do Dom Pedro II, tenente coronel Fernandes, para ampliação dos banheiros, vestiário e refeitório. Também estamos investindo na Escola Militar Madre Aldegundes Becker, em Cruzeiro do Sul. O nosso compromisso é fortalecer esse modelo de educação que tem mostrado bons resultados, principalmente, nas comunidades carentes”. – disse.

“O que vimos aqui, hoje, é o fortalecimento da educação, onde a participação do senador está colaborando para melhorar a qualidade educacional desses jovens que são o futuro do nosso Estado.” – pontuou o Coronel Charles Vieira.

David Ricardo, 16 anos, aluno do 9° ano celebrou a chegada dos equipamentos e o anúncio dos novos investimentos. “Depois que entrei aqui, no 6° ano, a minha realidade mudou. O ensino é diferente, a educação é diferente, o regimento nos ensina muito sobre disciplina. Os investimentos chegando vai melhorar ainda mais. Estamos muito felizes e gratos ao senador e toda a equipe da escola.” – disse.