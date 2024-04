Com Mailza, ministro do Desenvolvimento visita Educandário Santa Margarida, em Rio Branco

O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, em visita ao Acre para participar de agendas como o 27º Fórum de Governadores da Amazônia Legal, também visitou o Educandário Santa Margarida, nesta sexta-feira (12).

Acompanhado da vice-governadora Mailza Assis, o ministro visitou o local que abriga crianças em situação de risco e vulnerabilidade social. Além de Mailza, outras autoridades também acompanharam a visita, como a coordenadora-geral do abrigo, Edenilse da Costa Dantas, a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos do Acre (SEASDH), Zilmar Rocha e a deputada federal Antônia Lúcia.

O ministro conheceu as instalações do Educandário, além das atividades que são realizadas no local. “Todo o trabalho desenvolvido pelo abrigo está de parabéns, pois vocês fazem um diferencial muito grande nas vidas dessas crianças. Tudo feito com muito zelo e amor, bem cuidado. Então, eu agradeço o convite para conhecer este espaço e levarei ao presidente Lula o que vi aqui”, ressaltou o ministro.

“Muito obrigada, ministro, pelo carinho, o olhar que o senhor tem dado para essa necessidade em todo o Brasil. Aqui no Santa Margarida, tem crianças de todo o estado, então precisamos de apoio para manutenção. Gratidão pelo olhar sensível e pela parceria fortalecida entre o governo do Acre e o governo federal. Juntos, somamos forças nesse trabalhado integrados com os órgãos para proteção e cuidado à criança e ao adolescente”, disse a vice-governadora.