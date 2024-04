Concurso Correios: banca definida para área da Segurança do Trabalho

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos assinou contrato com banca organizadora para a organização de concurso público para os Correios! No entanto, este ainda não parece ser o edital tão aguardado por grande parte dos concurseiros.

Trata-se da contratação do Iades (Instituto Americano de Desenvolvimento) para a realização de concurso público para o provimento de vagas e formação de cadastro reserva para o cargo na área de Segurança do Trabalho. Com o contrato publicado, a expectativa é que a abertura do certame seja o próximo passo.

De acordo com as informações do contrato, o certame ofertará oportunidades para os seguintes cargos:

Engenheiro de Segurança do Trabalho

Técnico de Segurança do trabalho Júnior

Médico do Trabalho Júnior

Enfermeiro do Trabalho Júnior

Confira detalhes do extrato do contrato:

Nesse contexto, é importante lembrar que o último concurso Correios para o cargo de Engenheiro de Segurança do Trabalho foi realizado em 2017, também sob organização da banca Iades.

Este pode ser um indicativo da preferência dos Correios pela banca Iades, pelo menos nesta área da Segurança do Trabalho.

Já para outras áreas da empresa, como o cargo de Agente dos Correios, o último certame foi organizado pela banca Cespe (atual Cebraspe), em 2011. Dessa forma, é preciso ter cautela ao definir o Iades como banca preferida dos Correios neste momento.

Vale mencionar que o concurso público para os principais cargos dos Correios também será realizado em 2024. Recentemente, a empresa divulgou o cronograma, com previsão de contratação da banca organizadora até o mês de julho. Os cargos e vagas ainda estão sendo levantados.

Confira mais detalhes a seguir!

Último concurso Correios para Segurança do Trabalho

Conforme já mencionado, o certame mais recente na área da Segurança do Trabalho dos Correios foi realizado em 2017, sob organização da banca Iades.

Na ocasião, foram ofertadas vagas para os seguintes cargos:

AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO TRABALHO JÚNIOR (R$ 1.876,43)

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO JÚNIOR (R$ 2.534,14)

ENFERMEIRO DO TRABALHO JÚNIOR (R$ 4.689,13)

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO JÚNIOR (R$ 4.903,05)

MÉDICO DO TRABALHO JÚNIOR (R$ 4.903,05)

A prova objetiva será composta de 50 (cinquenta) questões, de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas em cada questão, para escolha de 1 (uma) única resposta correta.

Veja como foi a estrutura das provas:

a) Língua Portuguesa: 8 (oito) questões com peso 1 (um) para cada questão;

b) conhecimentos básicos: 12 (doze) questões com peso 1 (um) para cada questão, sendo: 4 (quatro) questões de Raciocínio Lógico e Matemático, 4 (quatro) questões de Noções de Informática e 4 (quatro) questões sobre Legislação aplicada aos CORREIOS;

c) conhecimentos específicos: 30 (trinta) questões com peso 2 (dois) para cada questão.

Panorama do concurso Correios – demais cargos

Já para os demais cargos, como Agente, o último concurso Correios teve seu edital publicado em 2011 pela antiga banca Cespe (atual Cebraspe). Na ocasião, o edital foi destinado ao provimento de 9 mil vagas de níveis médio e superior de formação. Os aprovados foram lotado em diversas regiões do país.

De acordo com a banca organizadora, foram registrados, ao todo, 1.051.256 candidatos inscritos. Confira a a demanda por local clicando aqui.

Veja como foi a estrutura das provas:

Nível médio – edital 1

Níveis médio e superior – edital 2

Cronograma: edital em setembro?

De acordo com o cronograma divulgado pelos Correios em 3 de abril de 2024, a previsão é que a contratação da banca organizadora para o “certame principal” aconteça no mês de agosto.

Já o edital de abertura do certame, tem previsão para ser publicado em setembro. O início das contratações, por sua vez, pode acontecer a partir de dezembro de 2024.

Confira, detalhadamente, qual foi o cronograma divulgado pela empresa:

Março a julho – Planejamento do certame e processo licitatório para contratação da empresa especializada;

Agosto – Contratação da banca;

Setembro – Edital do concurso;

Dezembro – Início das contratações.

