Defesa Civil já tem novo secretário para assumir lugar de Cláudio Falcão; conheça

Após a saída do tenente-coronel Cláudio Falcão da coordenação da Defesa Civil de Rio Branco, para concorrer às eleições de 2024, a pasta já tem um novo nome para assumir seu comando.

O novo secretário de Defesa Civil passa a ser o capitão Brito Soares, que atualmente é o diretor administrativo da autarquia. A informação foi confirmada pela assessoria da prefeitura ao ContilNet.

Brito foi coordenador do abrigo instalado no Parque de Exposições, que abrigou milhares de pessoas durante a enchente do Rio Acre que atingiu a capital acreana em fevereiro deste ano.

Outros nomes que também deixaram suas pastas foram Joabe Lira, ex-secretário de Cuidados com a Cidade, e Sheila Andrade, ex-secretária municipal de saúde.

Para essas pastas ainda não há substitutos confirmados, segundo a assessoria da prefeitura. Os nomes dos próximos secretários devem ser divulgados na próxima semana.