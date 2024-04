Djokovic vence Musetti e chega às quartas do Masters 1000 de Montecarlo após cinco anos

Sem contar 2020, que o torneio não foi realizado pela pandemia, Djokovic havia caído duas vezes nas oitavas de final (2021 e 2023) e uma vez na estreia (2022). No entanto, ele já conquistou o Masters em duas oportunidades (2013 e 2015). Na próxima fase, enfrentará o australiano Alex de Minaur, 11º do mundo.

“O desafio de hoje foi muito difícil. Perdi para ele no ano passado, na mesma fase do torneio, então estou feliz por realmente ter encontrado alguma solidez”, disse Djokovic, que disputa sua primeira competição desde que se separou do ex-técnico Goran Ivanisevic.

O sérvio começou perdendo o primeiro set e precisou reverter um placar desfavorável por 4 a 2 para largar na frente. Ele quebrou dois serviços do adversário e fechou por 7/5. O segundo set foi um pouco mais tranquilo. Ele fez logo 4 a 1 e foi administrando a vantagem para se vingar da derrota na temporada passada e chegar às quartas de final.

Adversário de Djokovic na próxima fase, Alex de Minaur venceu o seu compatriota Alexei Popyrin por 6/3 e 6/4. Destaque também para Karen Khachanov, que derrotou Daniil Medvedev por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 7/5.

“A primeira coisa é ser consistente. Acho que ultimamente meus resultados têm sido cada vez melhores. Depois pensar em como vencer os tops e estar no topo. Estas são as coisas que devemos ter em mente e continuar trabalhando. A vitória de hoje me dá confiança extra para continuar este torneio e entrar no saibro”, afirmou Khachanov.

Em um jogo equilibradíssimo e recheado de emoções, Carlo Stefanos Tsitsipas venceu Alexander Zverev por 2 sets a 0, parciais de 7/5 e 7/6 (7/3). O seu adversário será o próprio Karen Khachanov.

DUPLAS

O brasileiro Marcelo Melo e o alemão Alexander Zverev começaram o Masters 1000 de Montecarlo com vitória sobre os argentinos Francisco Cerúndolo e Tomas Etcheverry por 2 sets a 0, parciais de 6/4 e 7/6 (7/3). O jogo chegou a ser interrompido pela chuva. Na volta, conseguiram a classificação.

Na segunda rodada, Melo e Zverev enfrentarão Rajeev Ram e Joe Salisbur. Quem vencer pegará nas quartas de final o americano Taylor Fritz, que vem jogando ao lado do dinamarquês Holger Rune.