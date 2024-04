“Ele tinha uma missão muito mais importante, que seria governar o Acre”, diz Tebet ao elogiar Gladson

A ministra Simone Tebet, ministra do Planejamento e Orçamento, que está no Acre participando de um seminário, falou de sua relação de amizade com o governador Gladson Cameli. Tebet lembrou que foi senadora junto com Gladson Cameli, quando ele anunciou que seria candidato a governador do Acre.

“Como ele era um bom senador e tinha ainda mais quatro anos de mandato, particularmente, achei uma tristeza, porque ele era um bom senador”, disse a ex-senadora.

“Mas o liberamos e aceitamos sua ideia porque compreendemos que ele tinha uma missão muito mais importante, que seria governar o Acre”, disse.

A ministra elogiou o governador do Acre pelos projetos de desenvolvimento em execução e por sua atuação junto a ministérios e outros órgãos do governo federal, “sempre reivindicando melhorias para o Acre”.

Evento na Uninorte

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, e o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho chegaram ao Acre na manhã desta terça-feira (9) para participar do encontro “Uma saída pacífica para o Brasil”, que acontece no auditório da Uninorte.

A agenda organizada pela Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia do Acre (Seict), do Governo do Estado, teve conta com a presença do governador Gladson Cameli, do prefeito Tião Bocalom, do senador Alan Rick, e de outras autoridades do estado.

Durante o encontro, será apresentado aos ministros a proposta do corredor interoceânico, rota de exportação pela BR-317, que liga o Acre ao Peru.