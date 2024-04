Escritora Roseana Murray é atacada por pitbulls e tem braço dilacerado; estado é grave

De acordo com a amiga, Roseana gritava por socorro e estava sentindo muita dor. “Como ela foi arrastada, ela ficou com o braço atacado debaixo do corpo. Chamamos o Corpo de Bombeiros e, pela gravidade, eles a socorreram de helicóptero”.

Segundo Sandra Noleto, os animais que atacaram a escritora já haviam mordido outras pessoas na mesma rua.