Feira em Rio Branco inspira e fomenta o empreendedorismo feminino; VEJA FOTOS

Com o intuito de fomentar o empreendedorismo feminino, é realizado o Café Cultural, nesta tarde de sábado (6) das 15h às 20h, no Café do Teatro, no Centro de Rio Branco.

Emanuelle Toneli tem 26 anos e é a empreendedora à frente da Divittae Cristais, e conta um pouco sobre como surgiu a iniciativa de criar sua loja.

“Eu queria trabalhar a minha ancestralidade, levar pras mulheres o seu poder pessoal, abrir caminhos, melhorar nosso amor próprio pra elas e pra mim também. Eu gostaria de poder espalhar um pouco disso por aí”.

Toneli fala ainda das dificuldades enfrentadas por ser empreendedora ainda muito jovem, e que o seu produto atraia olhares, segundo ela, preconceituosos.

“Trabalho com cristais e produtos esotéricos, muitas pessoas vêem isso de maneira ruim, que não é bom, então foi difícil começar, encontrei essa resistência forte”.

Ela fala ainda da importância de eventos como esse que ajudam mulheres em seus empreendimentos. “As vezes ficamos muito sozinhas, e as feiras criam uma coletividade muito forte, a gente se ajuda, a gente se indica para outras pessoas, é uma grande família, as organizadoras fazem um trabalho incrível com a gente”, conta ela.

Outra participante da feira é Diovana Salla, de 25 anos, que está no seu primeiro empreendimento com a Rituali, uma loja especializada em velas, e também conta um pouco de como foi o início da trajetória.

“A Rituali surgiu para transformar momentos, um banho pode ser um momento especial, transformar aquilo em magia luz e aroma, gosto de romantizar os momentos sabe, a vida já é tão pesada, já é tão corrida, as vezes chegar em casa, acender uma vela e tomar um banho relaxante muda o seu dia”

Salla enfatiza a importância e impacto de eventos que dão esse suporte para as mulheres, ainda mais para ela, que começou com a loja em 2023.

“É totalmente impactante, estou começando, minha loja é pequena, minha primeira vez, e estar aqui, expandir tudo, ainda mais com mulheres sabe, esse poder feminino, criar esse network com outras empreendedoras, é totalmente importante pra mim”, finaliza.

Veja fotos dos produtos expostos na feira: