Final Fantasy XVI e Grounded são destaques nos lançamentos da semana

Final Fantasy XVI: The Rising Tide e Grounded são os destaques nos lançamentos da semana com a chegada de uma aguardada expansão para o RPG da Square Enix e o lançamento multiplataforma do game de sobrevivência antes exclusivo do Xbox.

Eles foram acompanhados ainda pelas aventuras de uma inocente jovem em Planet of Lana, um simpático gatinho em Whisker Water e o desajeitado Harold Halibut, além dos assustadores games de terror Perish e Sker Ritual. Saiba tudo sobre os lançamentos da semana, como data, preço e plataformas nas quais estão disponíveis.