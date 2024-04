FOTOS: veja momentos da abertura do 27º Fórum de Governadores da Amazônia Legal no Acre

O Acre sedia nesta quinta e sexta-feira, 11 e 12 de abril, o 27º Fórum de Governadores da Amazônia Legal. O evento reúne 54 secretários de estados, 9 governadores e ministros do Governo Federal para abordar questões como queimadas, desmatamentos e crimes transfronteiriços.

O evento acontece no auditório da nova sede do Detran e o espaço será para troca de ideias dos representantes do governo federal e 9 estados que compõem a Amazônia Legal. No evento, temas como os recursos do Fundo Amazônia e o Plano de Mitigação das Mudanças Climáticas estarão em pauta.

Nesta quinta-feira (11), aconteceu a abertura do evento, que contou com a participação de diversas autoridades, dentre elas o governador do Acre, Gladson Cameli, a vice-governadora Mailza Assis, o presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), Luiz Gonzaga, além de diversos secretários do Acre e de outros estados da Amazônia Legal. Na cerimônia, indígenas Yawanawa se apresentaram.

Veja fotos da abertura feitas por Juan Diaz para o ContilNet: