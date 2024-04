Gladson ganha óculos da coleção especial da Chilli Beans em parceria com indígenas do Acre

O governador do Acre, Gladson Cameli, em um gesto de reconhecimento e valorização da cultura indígena local, recebeu um presente especial da comunidade Yawanawá: um par de óculos da coleção Yawanawás da Chilli Beans, marca reconhecida por sua atuação no mercado de óculos escuros.

Em uma publicação em suas redes sociais neste domingo (28), o governador expressou sua gratidão pelo presente recebido, destacando a importância da representatividade dos Povos Originários e da cultura do estado, e do papel representativo do indígena Tashka Peshaho Yawanawa. O gesto simboliza não apenas um presente, mas também um reconhecimento da riqueza cultural e histórica presente na região.

“Recebi um presente especial do @tashka_yawanawa, um óculos da coleção Yawanawa do @alok. Sou grato por vocês levarem a cultura do nosso estado e a representatividade dos Povos Originários para o mundo”, destacou o governador em seu Instagram.

A coleção Yawanawás, fruto de uma parceria entre a Chilli Beans e indígenas do Rio Gregório, no Acre, traz elementos que remetem à cultura Yawanawá, como a jiboia, a borboleta e a escama de peixe, símbolos que carregam significados profundos dentro da cosmologia indígena.

Com 28 armações, entre óculos solar e de grau, a coleção busca não apenas celebrar a cultura indígena, mas também contribuir para a preservação e valorização dos povos originários. Parte do valor arrecadado com a venda dos produtos será revertido para o Plano de Vida Yawanawa, que visa fortalecer a gestão territorial das terras indígenas e promover a conservação das florestas.

A parceria entre a Chilli Beans, o DJ Alok e os indígenas Yawanawás não é algo novo. O DJ Alok já colaborou anteriormente com os Yawanawás em projetos musicais e eventos internacionais, evidenciando a importância da interculturalidade e do respeito mútuo.

O fundador da Chilli Beans, Caito Maia, ressalta a importância da participação dos indígenas no processo de criação da coleção, destacando o impacto positivo que essa colaboração teve na empresa e na equipe de design.

A coleção Yawanawás já está disponível para compra no site, lojas físicas e quiosques da Chilli Beans em todo o território nacional, com preços variando entre R$ 259 e R$ 399. Essa iniciativa representa mais do que apenas uma coleção de óculos; é um símbolo de respeito, valorização e celebração da riqueza cultural dos povos indígenas brasileiros.