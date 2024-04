Governo vê “cenário compatível” para reajuste a servidores em 2025

O governo federal reservou, no Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) de 2025, espaço para a concessão de reajuste salarial a servidores do Executivo federal no ano que vem. No entanto, detalhes sobre isso só serão fornecidos quando for apresentado o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA), até 31 de agosto.

O secretário de Orçamento Federal, Paulo Bijos, disse apenas que o cenário para o próximo ano é compatível com o que foi anunciado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI).