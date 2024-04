Grávida, Iza mostra o barrigão pela primeira vez; Veja!

“Eu não fazia ideia do que ia acontecer na minha vida. Eu me coloquei dentro de um saco gestacional, virei um feto. E agora, existe um feto dentro de mim. Eu sou mãe pela primeira vez e eu tô muito feliz de compartilhar esse momento de luz, que acontece do melhor jeito, da melhor forma, no melhor tempo, no tempo certo”, continuou.

Iza ainda brincou: “Ainda não é um chá revelação. Eu não sei se é um menino ou menina, mas eu tenho certeza de que, seja o que for, esse bebê está muito feliz de ser apresentado a vocês. Peço também um pouco de paciência, estou emocionada e grávida”. A gravidez foi noticiada pelo portal Leo Dias, na última quinta-feira (11/4). Em seguida, Iza conversou com a Glamour, confirmando a informação e, em suas redes sociais, convidou os fãs para acompanhar a live, sem dar maiores detalhes. Iza confirma gravidez e comemora: “Estou em êxtase” Iza pegou os fãs de surpresa nesta quarta-feira (10/4), ao confirmar sua primeira gravidez, fruto da relação com o jogador de futebol Yuri Lima, com quem namora desde o fim do ano passado. A notícia havia sido dada em primeiro pelo portal Leo Dias, sendo revelada pela própria cantora em seguida. “Estou em êxtase. Sempre tive o sonho de ser mãe”, disse para a Glamour. “É uma coisa que faz parte da minha vida, não sei muito bem o porquê, mas me acho extremamente maternal com a minha equipe, minha família, meus amigos”, frisou se referindo a uma de suas qualidades, que é cuidar das pessoas. Iza ainda deu detalhes de como Yuri recebeu a notícia: “Ele abriu a janela do hotel em que estávamos e começou a gritar de alegria. Não consegui filmar, porque estávamos sozinhos, mas, ao mesmo tempo, fico feliz por ter sido num momento só nosso. Choramos demais”. A artista está no primeiro trimestre da gestação e chegou a cancelar um show no BBB24 depois de receber orientação médica, pedindo que se resguardasse e ficasse em repouso. Ela ficou 7 dias afastadas das atividades profissionais e foi substituída por Lexa e Duda Beat. Na ocasião, Iza alegou problemas de saúde, sem dar maiores informações. Agora, o motivo veio à tona, não é, meus caros leitores? A coluna deseja felicidades ao casal e saúde ao bebê que vem por aí!