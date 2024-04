Há mais de 50 anos, loja no Acre oferece produtos que ajudam a casar, passar em concurso e ficar rico; VÍDEO

É numa loja bem na entrada do Mercado Velho, o mais tradicional do Centro de Rio Branco, que o seu Ademar Filgueira, um funcionário público do Estado do Acre aposentado, conseguiu criar 6 filhos e se tornar referência na venda de artigos religiosos na capital.

A Casa Oxalá é um negócio de família, que começou com o pai do seu Ademar e agora já está nas mãos da terceira geração. Por lá, é possível encontrar perfumes, porções, banhos e velas, que prometem fazer com que seja possível realizar todos os desejos ou resolver de vez os problemas.

O local é o mais procurado não só por membros de religiões de matriz africana, mas também por todos que procuram amuletos, incensos e imagens.

Temos tudo para as pessoas usam para o amor, para o negócio, até para saúde tem produtos que você utiliza. Nós já temos nossos clientes

O maior diferencial da Casa Oxalá é justamente a credibilidade que a loja ganhou após mais de 5 décadas no mercado acreano.

Assista a videorreportagem especial do ContilNet:

Veja a galeria de fotos exclusivas do fotógrafo Juan Diaz: