Haddad diz que servidores não receberão aumento em 2024: “Orçamento fechado”

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta quarta-feira (10) que não haverá aumento salarial para os servidores públicos em 2024. “Orçamento está fechado”, afirmou, questionado sobre o assunto após reunião da Junta de Execução Orçamentária (JEO).

A reunião contou com a participação dos ministros da Casa Civil, Rui Costa, e de Gestão e Inovação, Esther Dweck e teve o objetivo de debater possíveis reajustes até 2028. A JEO reúne os titulares da Fazenda, Casa Civil, do Planejamento e Orçamento e da Gestão e Inovação em Serviços Públicos.

Segundo Haddad, uma nova reunião pode acontecer ainda nesta quarta, com participação da ministra do Planejamento, Simone Tebet, para apresentar as contas sobre três cenários apresentados por Dweck.

“É tudo desafiador, né? Nós temos que questionar as contas públicas, têm votações importantes que vão acontecer semana que vem”, afirmou.

“No Congresso, já me reuni com o presidente (da Câmara) Arthur Lira, já me reuni com o presidente (do Senado) Rodrigo Pacheco, para que nós tenhamos clareza de que o trabalho do ano passado foi muito importante, mas precisamos completar esse trabalho. Precisamos fechar o ciclo de ajuste das contas para manter esses ganhos que tivemos do ponto de vista de risco do país”, concluiu.