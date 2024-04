Ifac formaliza adesão ao Programa de Aquisição de Alimentos da Conab

O Instituto Federal do Acre (Ifac) e Superintendência Regional da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), realizaram nesta terça-feira (17), reunião para aderir Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), desenvolvido com recursos repassados pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS).

Com a adesão do Ifac serão fornecidas 16 toneladas de alimentos hortifruti, para a implantação do Projeto Piloto no Campus Baixada do Sol, recém-inaugurado na Rodovia Transacreana. Além disso, será firmado um Termo de Cooperação Técnica, onde os produtores das Cooperativas e Associações da Transacreana que entregam no PAA da Conab serão contemplados com Assistência Técnica e Extensão Rural por meio do corpo docente e estudantes do Ifac.

A reunião contou com as presenças da reitora Rosana Cavalcante dos Santos, do diretor-geral do campus Baixada do Sol, maria Fadel, do Pró-reitor de Planejamento e Desenvolvimento Institucional, Ubiracy Dantas, do diretor sistêmico de Assistência estudantil, Edu Gomes, da superintendente da Conab no Acre, Alessandra Ferraz e das gestoras da Tecno Agro, Neves Santos e Mary Silva, empresa que presta consultoria às cooperativas que fornecem os alimentos ao programa.

De acordo com a Superintendente Alessandra Ferraz essa parceria firmada entre a Conab e o Ifac é estratégica. “Temos duas instituições do Governo Federal unidas em prol do fortalecimento da Agricultura familiar e Educação profissional, haja vista que a Conab irá fazer a doação dos alimentos oriundos do PAA aos alunos dos cursos na área da agricultura familiar e os agricultores que produzem os alimentos receberão assistência técnica dos professores e estudantes do Ifac”.

O diretor-geral do campus Baixada do Sol, Mario Fadell, destacou a importância da parceria definida na reunião e os benefícios para a comunidade acadêmica do campus, que foi inaugurado na sexta-feira (12). “Estamos definindo como deverá funcionar o PAA no campus, além do apoio que poderemos prestar aos produtores da Transacreana, através da assinatura do Termo de Cooperação Técnica, com a participação de estudantes e docentes dos cursos técnicos em Zootecnia, Recursos Pesqueiros, Agropecuária, Agroecologia e em Alimentos, ofertados em nosso campus”.

A reitora Rosana Cavalcante também disse ao final que a reunião foi produtiva e que a participação do Ifac no Programa de Aquisição de Alimentos, vai beneficiar, primeiro os estudantes do campus Baixada do Sol, mas que poderá se estender aos outros campi. “Com a adesão ao PAA, o Ifac realiza um importante passo para a alimentação saudável dos estudantes do campus Baixada do Sol, através do Projeto Piloto que será desenvolvido pela direção-geral da unidade. Posteriormente, poderemos ampliar para atender aos estudantes do campus Rio Branco e demais unidades do Ifac”.

O que é o PAA

O Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) é regido de acordo com a Lei 14.628/2024 sancionado pelo Presidente Lula neste ano, cujos recursos financeiros são oriundos do Ministério do Desenvolvimento Social, Assistência Social, Família e Combate à Fome e no âmbito federal, é executado pela Companhia Nacional de Abastecimento.

Neste programa a Conab compra os alimentos da agricultura familiar de Cooperativas e Associações da Agricultura Familiar e faz a doação às entidades da rede Socioassistencial.