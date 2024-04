Indígenas Yawanawás cantam em abertura de Fórum de Governadores no Acre

O 27° Fórum de Governadores da Amazônia Legal começou os seus trabalhos nesta quinta-feira (11). Na abertura do evento, indígenas do grupo Saiti Munuti – Cantos e Encantos Yawanawá, do povo indígena Yawanawá, entoou hinos originários para os secretários estaduais presentes no local.

“80% das florestas tropicais estão de pé graças aos povos indígenas, mas isso não basta, a gente precisa de recurso para executar nossas ações”, ressaltou Francisca Arara, secretária dos Povos Indígenas no evento.

Uma das temáticas cruciais do fórum é, justamente, o protagonismo dos povos tradicionais amazônicos nas conversas sobre clima, desenvolvimento sustentável e bioeconomia.

VEJA MAIS: Com ministros e governadores, Acre sedia 27º Fórum de Governadores da Amazônia Legal

Além dos debates e reuniões, o fórum também reserva momentos de cultura e lazer, como apresentações artísticas e um circuito cultural pelo Acre.

O objetivo principal do evento é buscar soluções inovadoras e sustentáveis para os desafios enfrentados pela Amazônia Legal, consolidando esforços em prol do desenvolvimento econômico e social da região, sempre com o compromisso de preservação ambiental e respeito às comunidades locais.

Veja fotos exclusivas do fotógrafo Juan Diaz, do ContilNet: