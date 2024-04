Jogo mídia física PS4: 7 games para comprar agora a partir de R$ 27

Na Amazon, o produto pode ser encontrado a partir de R$ 88, com 70% de desconto, e avaliado com 4,9 de 5 estrelas. Os compradores pontuam que é um jogo divertido, com uma boa história e alta qualidade gráfica, mas alguns criticam o fato de ser muito parecido com o primeiro. Já no Mercado Livre, está disponível por R$ 90 e avaliado com 4,9 de 5 estrelas. Desta vez, os usuários se mostram satisfeitos com o upgrade gratuito do PS5 e também reforçam os elogios anteriores, sem nenhum comentário negativo até o momento de publicação desta matéria.