Maíra Cardi explica mudança de visual e novo nome: “Escolha de Deus”

Maíra Cardi surpreendeu os seguidores ao reaparecer nas redes sociais, nessa quinta-feira (4/4), após abandonar a web por oito meses. Usando um novo visual e até um nome diferente, a coach explicou o motivo de ter feito uma repaginada.

“A mudança do visual é o reflexo de quem está por dentro, meu cabelo comprido e loiro não combinava mais com o que estava pensando”, diz Maíra, que agora é chamada de Cardi Nigro, a junção de seu nome com o do marido, Thiago Nigro.

“Não me senti mais eu com aquele cabelo loiro, que de fato não era meu, né? Sou morena por escolha de Deus”, completou ela em papo com Lucas Pasin, colunista do UOL.

Sobre a mudança no nome, Maíra deixou claro que pretende honrar sua família e a do marido: “Uma mulher ao trocar seu nome para o nome de casada, em muitos momentos, passa a usar seu nome e seu último sobrenome, que agora é o nome do marido, deixando de usar o nome de sua família!”.

“Cardi é o sobrenome do meu pai, já falecido, e tudo que tenho e onde cheguei foi por ele. Então devo honrar. Mário Cardi é o primeiro homem importante que marcou minha vida, e depois dele veio o homem pelo qual esperei a vida toda, Thiago Nigro, o qual passarei o resto de meus dias e juntos somos a família Cardi Nigro”, pontuou.