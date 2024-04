Mario vs. Donkey Kong mostra como inovar usando nostalgia; confira

Mario vs. Donkey Kong é um jogo de plataforma disponível no Nintendo Switch com preço de R$ 249. O game é um remake do clássico lançado em 2004 para GameBoy Advanced, e traz uma atualização com mais fases, novos recursos e outras novidades no console de atual geração da Nintendo, garantindo uma experiência divertida 20 anos depois. O título consiste em resgatar cerca de 130 “Mini-Marios” que são roubados pelo Gorila, e o jogador controla o encanador nessa jornada. A seguir, veja o review completo de Mario vs. Donkey Kong no Nintendo Switch.