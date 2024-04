Mercado de carne bovina do Acre deve ser aquecido em 2024 e estima abate de quase 500 mil animais

A produção de carne bovina no Acre deve chegar a 120 mil toneladas em 2024. A previsão é da última edição do Boletim de Conjuntura Econômica, produzido pelo Fórum Empresarial do Acre e a Fundação de Apoio e Desenvolvimento ao Ensino, Pesquisa e Extensão Universitária no Acre (Fundape).

A estimativa é que, no período, sejam abatidos 485 mil animais, o que representa 1,05% da produção de carne em todo o país. A taxa média de crescimento deste setor da economia acreana é de 6,65%, o que projetas um rebanho de mais de 5,3 milhões de bovinos no Acre em 2024, De 1985 a 2024, o rebanho bovino acreano cresceu 1.227%, sendo que de 2010 a 2022 a variação de crescimento do rebanho foi de 79,77% – média de crescimento por ano foi de 6,65%.

O Ministério da Agricultura (Mapa) calculou o Valor Bruto da Produção (VBP) da agropecuária do Acre em fevereiro deste ano em R$ 2,830 bilhões, sendo que a pecuária bovina representa R$ 1.753,4 bilhões – 61% do VBP-agropecuária acreana. Um mercado que deve continuar crescendo.

O Fórum Empresarial do Acre e a Fundape projetam que, em 2030, o rebanho bovino acreano supere as 7,7 milhões de cabeças. O estudo foi produzido pelos doutores em economia e professores da Universidade Federal do Acre (Ufac), Carlos Alberto Franco e Mario Humberto Aravena.

O estudo traz ainda dados referentes ao rebanho bovino no Acre. Entre 1998 e 2023, o número acumulado de animais no estado acreano é de mais de 9,1 milhões. A média anual de abates nesse período foi de 367.683 animais, o que representa uma média de 7,93% do rebanho abatido anualmente, sendo que em 2023 foram abatidos 466.875 animais, ou 26,98% acima da média histórica.

De acordo com o levantamento, em 2023, a produção de carne bovina no Acre chegou a 115,5 mil toneladas.

“O setor da pecuária bovina do Estado do Acre apresenta um cenário de boas expectativas para o ano de 2024, com números favoráveis nos últimos anos, que possibilitam grandes perspectivas em termos de crescimento do rebanho, volume de abates, produção e exportação de carne bovina. É possível fechar o ano de 2024 com um rebanho bovino de mais de 5 milhões de animais e uma produção de carne de, aproximadamente, 120 mil toneladas”, destaca documento elaborado pelos professores.

O cenário positivo, conforme a pesquisa, é resultado das expectativas criadas em torno de novos mercados internacionais, possibilitando o crescimento da demanda internacional, além do crescimento do mercado interno por carne bovina.

O Acre tem mais de 2,38 milhões de hectares ocupados por área de pastagem para pecuária, o que representa 14,5% do território acreano. Portanto, em 37 anos, o uso do território para a pecuária cresceu 442%, enquanto a variação do rebanho bovino cresceu 1.227% entre 1985 e 2022.

O agronegócio gera mais de 28,34 milhões de empregos no Brasil, representando 26,8% do total de ocupações do país em 2023. A pecuária representa 15,10 milhões do total de empregos no setor, ou seja, 53% do emprego gerado no agronegócio brasileiro é oriundo da pecuária.

Os dados da pecuária são bastante significativos se comparados a outros setores da economia local, ao ponto de se afirmar que a pecuária pode ser considerada a atividade econômica mais consolidada do estado, representando 40% do VBP.