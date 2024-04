Milton Nascimento será homenageado no Carnaval de 2025

Aos 82 anos, Milton Nascimento receberá uma homenagem mais do que especial. O cantor, que encerrou a carreira de 60 anos em 2023, com a turnê A Última Sessão de Música, será enredo da Portela no Carnaval de 2025.

A escola de samba da zona norte carioca vai entrar na avenida com a história de Bituca, como o artista é apelidado, contando o tema “Cantar será buscar o caminho que vai dar no Sol”, assinado pelos carnavalescos André Rodrigues e Antônio Gonzaga.

O ícone da música popular brasileira endereçou uma carta à agremiação agradecendo de forma emocionada e contando que nunca passou por sua cabeça ser homenageado por uma entidade tão grande como a Portela.

Maior campeão da folia do Rio, com 22 títulos, será a primeira vez que a Portela vai saudar uma personalidade em vida. Neste ano, a azul e branco ficou em quinto lugar com o enredo inspirado no livro Um defeito de cor, de Ana Maria Gonçalves, que se baseia na carta de Kehinde (Luiza Mahin).