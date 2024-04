Naldinho dos Teclados realiza sonho e ensaia com Alok para show

Após viralizar nas redes sociais, Naldinho dos Teclados foi convidado por Alok para participar da apresentação que o DJ fará durante as comemorações do aniversário de 64 anos de Brasília.

Com mais de meio milhão de seguidores, Naldinho compartilhou momentos do ensaio que rolou no palco oficial do evento nessa quinta-feira (18/4).

“No ensaio na pirâmide do @Alok em Brasília, acompanhado da fera @pedrinhamoraes. Estaremos todos juntos neste sábado (20/4), comemorando o aniversário dessa belíssima cidade”, escreveu o maranhense na legenda da publicação.

Do Maranhão para o Brasil

Direto do povoado de Cajazeiras, Naldinho dos Teclados vem conquistando o Brasil com seu talento musical e carisma contagiante.

Conhecido como o Alok do Maranhão, o jovem tecladista foi destaque ao participar do Domingão com o Huck, na Rede Globo, e se surpreendeu com o convite do DJ Alok para dividir o palco do show histórico de aniversário de 64 anos de Brasília neste sábado(20/4), na Esplanada dos Ministérios.