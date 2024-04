No Acre, homem tenta matar amigo após descobrir fotos íntimas vazadas na internet

De acordo com informações repassadas pela polícia, Valdir Ferreira da Conceição (53) foi surpreendido e atacado a golpes de facão pelo amigo Josimar Lima Falcão (35) no final da manhã deste domingo (28), num ponto de táxi do município de Epitaciolândia, interior do Acre.

O ataque ocorreu após Josimar descobrir que fotos de Valdir, mostrando suas partes íntimas, circulavam em grupos de WhatsApp. A polícia esclareceu que Valdir teria recebido o aparelho celular como garantia de uma dívida.

Após ser brutalidade ferido à golpes de faca, populares solicitaram socorro e, no local dos fatos, compareceu uma guarnição de salvamento do corpo de bombeiros do município.

Depois de ser socorrido e estabilizado, Valdir Ferreira foi encaminhado para o Hospital Regional do Alto Acre em estado de saúde grave, foi entregue aos cuidados da equipe médica plantonista da unidade de saúde local.

O agressor se apresentou exponencialmente na Delegacia de Polícia Civil de Epitaciolandia e recebeu voz de prisão em flagrante por tentativa de homicídio, posteriormente deverá ser submetido a audiência de custódia.