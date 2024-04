Nova sede do Detran já está realizando exames médicos e psicológicos para renovação de CNH

A nova sede do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), em Rio Branco, inaugurada na última segunda-feira (8) pelo governador Gladson Cameli e Conselho Diretor da autarquia, já está realizando exames médicos e psicológicos para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), além das juntas médicas, nas dependências do órgão.

Este serviço é oferecido nos mesmos moldes do atendimento realizado na Praça Amarela da Organização em Centros de Atendimento (OCA), onde o Detran disponibiliza ao cidadão serviços nas áreas de habilitação, veículos e multas.

“Hoje, a pessoa que procura o Detran para realizar um serviço de habilitação, por exemplo, já vai sair com o processo concluído. Mais espaço, estacionamento amplo e exames médicos em um só lugar. Um enorme ganho para a sociedade”, diz Taynara Martins, presidente do Detran

Juliana Pereira, candidata à primeira habilitação nas categorias A e B (moto e carro), aprovou a iniciativa e se disse satisfeita com o atendimento realizado. “Eu sabia que antes tinha que ir ao Detran, depois no médico e então no psicólogo, mas a atendente da minha autoescola explicou que havia mudado. Para mim, fazer tudo aqui facilitou demais”, conta.

Ao todo, 24 profissionais se revezam nos atendimentos na capital, agora concentrados nesta nova unidade, que funciona na Estrada Dias Martins, nº 894, bairro Jardim Primavera (antiga FAAO).