Prefeitura de Brasiléia e Deracre instalam linha de bueiros e tira bairro do isolamento

Após o período de enxurrada e da maior alagação do Rio Acre no município, que aconteceu de meados de fevereiro ao início de março, a Prefeitura de Brasiléia em parceria com o Governo do Estado e Governo Federal Iniciou ação humanitária, limpeza e restabelecimento da cidade e o trabalho de recuperação de pontes e construção de bueiros para tirar do isolamento comunidade rurais, bairros e ruas.

Marcos Galvão, é um dos bairros onde moram centenas de familias, e sofreu com isolamento em parte da sua comunidade.

Para evitar novamente o isolamento do bairro após enxurrada e alagamentos, a Prefeitura de Brasileia em parceria com o Governo do Estado através do Deracre realiza a instalação de duas linhas de bueiros com maior capacidade na localidade, sendo duas linhas de ductos, com capacidade de mil milímetros de vazão d’água, cada linha.

A prefeita Fernanda Hassem afirma que após a alagação, bairros e comunidades rurais ficaram isolados, destacando a importância da instalação das novas linhas de bueiros para garantir acesso aos moradores.

“A instalação dessas linhas de bueiros representa um compromisso da nossa gestão em garantir trafegabilidade e acesso aos moradores a essas comunidades após isolamento por causa da enxurrada e da alagação, seja na cidade ou zona rural. Estamos empenhados em reconstruir Brasiléia e também fortalecer nossa infraestrutura para garantir melhores condições de tráfego ”, disse a prefeita Fernanda Hassem.