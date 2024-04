Servente de pedreiro é encontrado morto com suspeita de mal súbito dentro da própria casa

O fato ocorreu na manhã desta quarta feira (10), na Rua Savana, no bairro Jorge Lavocat, parte alta de Rio Branco (AC).

Segundo informações do filho da vítima, identificado como Railton de Sousa, seu pai identificado como Naelson Quadros de Lima, 43 anos, morava em uma pequena casa de madeira e apresentava problemas de saúde.

Na manhã desta quarta-feira, os vizinhos sentiram a falta do ajudante de pedreiros e resolveram verificar se estava tudo bem. Ao entrarem na residência, encontraram Naelson deitado na cama sangrando pela boca. Imediatamente o Samu foi chamado, enviando a viatura de suporte avançado para dar atendimento na ocorrência, contudo, os socorristas só puderam atestar o óbito da vítima que encontrava-se deitado em cima da sua cama.

A Polícia Militar foi chamada e militares do terceiro batalhão estiveram no local, colheram informações e prontamente fizeram o acionamento da equipe plantonista do Instituto Médico Legal. Todos os procedimentos periciais foram devidamente realizados, e, após o término, o Perito Criminal Thiago Dementerko, concluiu que a vítima não possuía sinais de violência no corpo, e, sua morte provavelmente foi de causas naturais.

Vizinhos e parentes relataram que Naelson morava a cerca de 14 anos no bairro, e era tido como um homem trabalhador.

O corpo de Naelson foi recolhido e encaminhado para o IML da capital, onde passará por exames cadavéricos e posteriormente liberado para o sepultamento da família enlutada.