Servidores lotam a Aleac pedindo reformulação do PCCR e reajuste anual de salário

Nesta terça-feira (30), a Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) virou palco de uma manifestação dos servidores da Saúde, que exigem a reformulação no Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR).

O PCCR está há mais de 20 anos sem uma revisão.

“Temos categoria de funcionários que há anos não recebe reajuste, como os servidores aposentados, os grupos 1, 2 e 3, o pessoal da Fundhacre, é muita gente. Queremos a garantia do Governo de que o nosso PCCR vai sair, nós não vamos abrir mão da melhoria da categoria”, disse o presidente do Sintesac, Juscelino Gonçalves.

O deputado estadual Adailton Cruz, representante da categoria, disse que até que o PCCR seja aprovado, o governo deve agilizar as verbas indenizatórias aos servidores, no valor de R$ 30 milhões, oriundos de uma emenda prevista na LOA.

“Vale lembrar que o secretário Pedro Pascoal já nos comunicou que já está com uma economia na casa dos R$ 100 milhões para a folha da Saúde para que a gente tenha condições de implementar esse projeto que deve ser concluído até o final de julho e aí vai depender só da brecha fiscal”, disse.

Os servidores da Educação também realizam uma manifestação na Galeria Marina Silva, pedindo que as bolsas das escolas integrais permaneçam, além de um reajuste anual. A Aleac também foi palco de manifestações do Cadastro da Polícia Civil de 2017, que exigem a realização do curso de formação.

Veja fotos: