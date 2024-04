Távila Gomes expõe traição de Luva de Pedreiro: “Na gravidez toda”

Mamãe de primeira viagem de Davi Cristiano Ronaldo, que nasceu no dia 7 de março, da sua relação com Luva de Pedreiro, Távila Gomes quebrou o silêncio e expôs o motivo do término com o influenciador, enquanto esperava o primogênito. “Me traiu na gravidez inteira”, disse num desabafo publicado no Instagram.

“Desde quando saíram as fofocas, eu nunca me pronunciei por causa da minha saúde mental e da gestação. Mas uma hora cansa de ouvir e ler tantas coisas e vocês não sabem o que se passa por trás”, continuou depois de ser questionada por um seguidor se ainda vivia num relacionamento com o rapaz.Távila Gomes termina com Luva de Pedreiro e muda nome do filho

A moça prosseguiu dando detalhes: “Não vou ser julgada por algo que não tenho culpa. Fui traída a gestação inteira dentro da própria casa, e mais um milhão de coisas que nem caberiam aqui”.

E completou: “E eu me calei esse tempo todo. Mas uma hora cansa! Essa é a verdade. E, não, a culpa não é minha e eu não sou a única a passar por isso”.

Távila Gomes finalizou a declaração garantindo estar solteira. “Não gente, não estamos [juntos]. Permito ele [Luva de Pedreiro] conviver e participar por causa de Davi. Isso quando ele quer”, encerrou.

Quando o neném nasceu, o casal não estava mais junto. Fãs apostavam numa reaproximação eles, o que acabou não acontecendo. Távila e Luva começaram a se relacionar em abril de 2023 e, em agosto mesmo ano, anunciaram a gestação. Em dezembro, comunicaram a separação.