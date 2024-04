Tradicional no Acre, loja Barriga Verde inaugura nova unidade em Rio Branco; VEJA FOTOS

Com uma variedade de materiais de construção de alta qualidade, ferramentas, acessórios e soluções para projetos residenciais e comerciais, a nova loja do Barriga Verde está pronta para atender tanto aos profissionais do setor quanto aos consumidores finais. Além disso, os clientes poderão contar com o suporte de uma equipe experiente e dedicada, pronta para oferecer orientação e assistência personalizada em todas as etapas de seus projetos.

Há mais de três décadas, o Barriga Verde tem sido o ponto de referência quando o assunto é construção aqui no Acre. Comandada pelo visionário Rubenir Guerra, sua família não só trouxe novidades ao mercado de materiais de construção, mas também se tornaram mestres da economia na hora de erguer ou reformar um lar. Desde o primeiro dia, eles se empenharam em trazer o melhor para seus clientes, construindo uma história sólida e confiável que se espalha de obra em obra, de família em família. E agora, com a inauguração da quarta loja em Rio Branco, essa trajetória de sucesso está pronta para continuar, sempre buscando inovação e facilitando a vida de quem sonha em construir.

“Estamos muito entusiasmados em abrir as portas da nossa quarta loja em atividade aqui em Rio Branco”, afirmou Rubenir Guerra, presidente do Grupo Barriga Verde. “Esta expansão reflete nosso compromisso em fornecer aos nossos clientes os melhores produtos e serviços, além de fortalecer nossa conexão com as pessoas que moram na região central de Rio Branco.”

A inauguração da quarta loja do Grupo Barriga Verde é um testemunho do seu sucesso contínuo e do seu compromisso em atender às necessidades em constante evolução dos clientes. Como parte integrante da comunidade de Rio Branco, a empresa espera continuar contribuindo para o crescimento e o desenvolvimento sustentável da região, enquanto continua a fornecer produtos e serviços de qualidade excepcional.

Para os interessados em conferir de perto a nova loja e aproveitar as ofertas especiais de inauguração, a equipe do Grupo Barriga Verde convida todos a visitarem sua nova loja recém-inaugurada, localizada na Av. Nações Unidas, 1349 – Bosques – Entre o Sétimo BEC e a escola Neutel Maia.