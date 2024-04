Último Elemento: conheça a babá que participa do desafio de carro 0 km pelo sonho da casa própria

A babá e estudante de pedagogia, Eloina Souza, de 28 anos, moradora do bairro Esperança, na capital acreana, é uma das competidoras que participa do desafio “Ultimo Elemento”, que acontece nesta sexta-feira (5), na Praça da Revolução, Centro de Rio Branco.

SAIBA MAIS: Último Elemento: desafio de carro 0 km acontece nesta sexta; competidores são confinados em hotel

Eloina irá disputar com outros 29 competidores em busca de conquistar um carro Zero km, avaliado em R$ 82 mil. Ela conta que quando surgiu a oportunidade logo tratou de participar do sorteio, e para sua surpresa, foi contemplada e irá representar sua família, em busca de conquistar o carro e vender para investir em sua casa própria.

“Independente de qual fosse o prêmio, eu sabia que eu queria participar, pois vai me ajudar muito. Meus planos, caso eu ganhe, são de vender o carro e comprar minha casa própria para mim e minha família”, revelou.

Ela diz está confiante e acha que tem grandes chances de chegar até a final, pois está focada em seu objetivo. “Independente de eu ver pessoas com físico melhor que o meu, não vou desanimar com isso, é questão de psicológico. Eu estou confiante no meu potencial, pois vou colocar meu objetivo na frente de tudo”, ressalta.

Na tarde desta quinta-feira (4) os competidores se confinaram em um hotel na capital acreana para se prepararem para o desafio, que começa na tarde da sexta-feira e será aberto para o público prestigiar.

De acordo com Jeferson Rodrigo, idealizador do desafio e proprietário do Atacadão do Celular, a população acreana pode esperar um desafio jamais visto no Acre.

“São cinco dinâmicas, e em cada uma vão sendo eliminados competidores, e somente na última é que será definido o grande campeão. As provas serão resistência pública e mental, justas para homens e mulheres. Foi algo preparado com muito carinho, inédito.

Além das pessoas que foram selecionadas por meio de um sorteio na internet, personalidades acreanas, que passaram por votação, também foram escolhidas, entre eles estão a jornalista Lília Camargo, o influenciador Caio Rosas, a influenciadora Katyana Aguiar, de Tarauacá, e a fotógrafa Ingrid Silva, de Cruzeiro do Sul.