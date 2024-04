“Acabou, fim de história. Meu primo Luis Filipe, de 20 anos, foi encontrado na praia, morto. Mas não sabemos mais nada. Agora é com a polícia e necropsia”, disse Nicole. O post, publicado nessa segunda-feira (8/4), foi apagado em seguida.

Na sequência, Puzzi se justificou: “O momento está difícil por várias razões e nem todas irei expor. O que vocês me fortalecem é a crença no ser humano”. Nos comentários, Nicole ainda expôs que a mãe de Luis, sua prima de primeiro grau, estava lutando contra um câncer terminal.

para ver as imagens CLIQUE AQUI.

Um seguidor da famosa questionou antes da notícia do falecimento do rapaz: “Ele era depressivo, Nicole?”. “Não parecia depressivo”, respondeu. Ainda no microblog, a artista contou que outros familiares tentaram localizá-lo e que, na rodoviário da região, ele não havia sido visto. “Os outros primos já percorreram IML da Praia Grande e cidades próximas. Nada”, lamentou.