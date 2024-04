Viih Tube e Eliezer estão promovendo um verdadeiro festival para comemorar o primeiro ano de vida da pequena Lua.

O evento, apelidado pelos internautas de “Farofa da Gkay versão só para baixinhos”, começou nessa sexta-feira (12/4) e vai até domingo (14/4).

Uma atração, em especial, surpreendeu os seguidores do casal de influencers: um show exclusivo da Galinha Pintadinha.

De acordo com a assessoria do projeto, a apresentação contará com uma equipe de 15 pessoas distribuídas entre elenco, direção artística, produção, produção executiva, técnicos e redes sociais. A pedido de Viih Tube, o show terá apenas 30 minutos.