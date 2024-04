Vereadores brigam em câmara por conta de uso de capacete; entenda

Em Ipixuna, no Amazonas, três vereadores se desentenderam na Câmara Municipal, trocando insultos e chegando até mesmo a agressões físicas. O vídeo, que circula nas redes sociais nesta terça-feira (9), mostra o momento das violências que teriam começado por conta do uso de um capacete.

Na gravação, é possível ver o momento em que um dos envolvidos joga uma cadeira em outro. Conforme reportado pelo Notícias do Juruá, o vereador Edir do Zé Liel protagonizou a confusão com os vereadores Albecir e Elton, nas dependências do Legislativo Municipal de Ipixuna.

Após a confusão, o vereador Albecir foi levado ao hospital. Ele compartilhou em suas redes sociais uma foto do raio-X da mão e fez uma enquete para seus seguidores decidirem se era luxação ou fratura.