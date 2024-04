Vídeo: cão urina em prédio, e porteiro é agredido por chamar atenção

O porteiro de um condomínio residencial de Anápolis, município a 55 km da capital goiana, denunciou que foi agredido após chamar a atenção de um jovem, tutor de um cachorro, depois que o animal fez xixi na calçada do prédio, junto à guarita onde o trabalhador estava.

A agressão com socos e pontapés teria sido cometida pelo rapaz e pelo pai dele.

Testemunhas registraram a agressão e interferiram na discussão, já do lado de fora do condomínio. Os agressores, que não moram no condomínio, tentaram se explicar para outras pessoas que estavam na calçada.

É possível ouvir o momento em que o agressor mais velho afirmou que porteiro disse que iria corrigir o jovem, que é filho dele.

Em Registro de Atendimento Integrado (RAI), a Polícia Militar de Goiás relatou que o porteiro teria repreendido o jovem verbalmente depois de o cachorro que ele conduzia urinou na calçada.

Conforme o documento, o jovem disse ao homem que deixaria o cachorro urinar onde quisesse e voltou, alguns instantes depois, acompanhado de seu pai.

Agressão após cão urinar no prédio

De acordo com o delegado responsável pelo caso, Jefferson Matson Nóbrega Silva, o porteiro compareceu ao 3º Distrito Policial de Anápolis para registrar a ocorrência nessa terça-feira (23/4). No local, o trabalhador contou que os golpes provocaram um hematoma no seu olho direito, algumas escoriações no joelho e um galo na cabeça.