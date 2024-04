Vigia da secretaria de Segurança corta a mão após reagir a assalto no centro de Rio Branco

Um incidente preocupante ocorreu nesta quinta-feira (18) no centro de Rio Branco, envolvendo um jovem de 18 anos, Alisson Bezerra Lopes, que teve a mão ferida após tentar impedir o furto de sua bicicleta. O caso se deu na movimentada rua Benjamim Constant.

Por volta das 16:20, Alisson, que trabalha como vigia na Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), notou uma pessoa em atitude suspeita rondando sua bicicleta. O suspeito, utilizando um boné, rapidamente se apoderou do veículo e empreendeu fuga. Alisson perseguiu o ladrão até o cruzamento com a rua Marechal Deodoro, onde ambos colidiram contra um veículo Toyota Etios, marrom, conduzido pela professora Aline Oliveira.

Durante o tumulto, o assaltante conseguiu fugir em direção à ponte de concreto, enquanto Alisson foi deixado para trás com um ferimento profundo e sangramento intenso no dedo da mão esquerda. Uma patrulha da Polícia Militar, que passava pelo local no momento do acidente, prestou os primeiros socorros e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para atender o jovem ferido.

A professora Aline, apesar do susto e dos danos materiais ao seu carro, não sofreu ferimentos e deixou o local após o incidente ser controlado. A polícia realizou buscas pela área, porém o suspeito do furto ainda não foi encontrado.