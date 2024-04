“Vou em busca do top 1” diz fisiculturista de 18 anos que competirá sem o uso de hormônios

O fisiculturismo vem se popularizando no país, e o Acre não ficou fora da onda, entretanto, junto com o esporte, podem vir riscos à saúde, devido ao uso de medicamentos e hormônios, que tem seus efeitos colaterais.

Entretanto, em meio a esta ascensão do fisiculturismo, uma vertente dele ganhou os holofotes à algum tempo, depois que as publicações do nutricionista Rodrigo Goes, que começaram a viralizar em junho de 2022. O influencer sempre falou sobre os perigos de utilizar “o suco” como ele brinca, e que o caminho natural é sempre a melhor opção.

No estado do Acre, o jovem Victor Nunes, de 18 anos, está se preparando para subir aos palcos e começar a competir, mas sem utilizar hormônios, se mantendo totalmente natural.

O campeonato no qual Victor Nunes irá participar V Campeonato de Fisiculturismo Acreano, que vai acontecer no dia 19 de maio, no auditório da Livraria Paim, na categoria Classic Physic Juvenil, até 19 anos.

Saiba mais sobre o campeonato: Rio Branco sedia V Campeonato de Fisiculturismo Acreano; veja data e mais detalhes

O jovem conta que sempre gostou de esportes, e começou na academia apenas para potencializar seu desempenho nas outras áreas.

“Sempre gostei de atividade física e praticar esportes, como futsal, basquete, vôlei e artes marciais, eu entrei na academia na metade de 2021 e inicialmente eu só queria melhorar meu desempenho nos esportes que já praticava”, conta ele.

Nunes ainda destacou outra parte importante da sua relação com a musculação, fazendo com que ele se dedicasse mais ao esporte, e não tratando apenas como um acessório para suas outras atividades, que foi a saúde mental.

“Com o tempo acabei me apegando muito a musculação já que é algo que me ajuda no tratamento da minha depressão e ansiedade, meu pai foi o responsável por me levar a academia e me encorajar sempre a continuar”.

Sobre a decisão de seguir sem o uso de remédios e hormônios, Nunes comenta que estar acompanhado de um bom profissional foi importante, e que ela foi tomada em conjunto com seu preparador.

“Me manter natural não foi apenas uma decisão minha, já que meu treinador disse que não seria uma boa ideia começar tão cedo nos esteroides, até por conta da minha pouca idade que era de 17 anos e tinha uns dois anos e quatro meses de treino, ou seja, eu não tinha idade pra fazer a utilização de algo tão sério e nem tempo de treino, meu corpo sempre respondeu muito bem aos treinos e dietas então decidimos me manter natural” explica ele.

O garoto explica que a quase um ano faz consultoria com Everson Costa, que também participa de competições de fisiculturismo. “Já tinha em mente competir em 2024, fiz um bulking de 7 meses e em fevereiro conversei com meu treinador e iniciamos a preparação”

Acerca da competição, o garoto conta que a inspiração para competir veio após acompanhar um amigo na sua preparação para subir aos palcos.

“Minha inspiração a competir veio de um amigo, ele competiu em 2022 na Men’s Physique e durante todo esse processo ele postava vídeos de sua rotina, e isso me acendeu uma chama de querer competir, o que me ajudou a sair do quadro horrível de depressão que eu estava”, revela Nunes.

O jovem afirma ainda que a utilização dos esteroides não é uma opção para ele e que o foco é ganhar o campeonato do próximo ano se mantendo natural “Não pretendo começar a hormonizar, esse ano será minha estreia no fisiculturismo e após ela irei fazer outro bulking para ano que vem ganhar dos atletas hormonizados”.