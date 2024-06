Após polêmica com Rafa Kalimann, Globo toma atitude com atores

A coluna Fábia Oliveira, que tem amigos espalhados por todos os cantos, descobriu que a TV Globo decidiu tomar uma atitude com os atores do elenco da novela Família É Tudo, após uma polêmica envolvendo Rafa Kalimann.

O nome da influenciadora tem estado em evidência, após a jornalista Anna Luiza Santiago, da coluna Play do jornal O Globo, dar nota zero para o desempenho da ex-BBB no folhetim das 19h. Na trama, Rafa interpreta a vilã Jéssica.

Pois bem. Acontece que, depois da opinião dada pela colunista, um veterano ator curtiu a postagem e não passou despercebido pelos internautas: Cássio Gabus Mendes.

O artista, que coletiva diversos trabalhos na emissora, acabou causando muitos burburinhos dentro e fora da Globo, o que fez com que a TV tomasse uma atitude para evitar um mal-estar na equipe.

De acordo com fontes da coluna, um comunicado foi deixado pela emissora em um “mural de recados” disponível ao elenco de Família É Tudo. Nele, continha um aviso orientando que ninguém curta postagens nas redes sociais que fale mal de atores que estejam na novela, incluindo notas zero dadas pelos críticos.

O intuito, segundo coleguinhas, é não criar um clima ruim entre o elenco. No mesmo mural costumam ser colocadas as notas 10 que alguns artistas recebem, além de recados gerais. Ou seja, o aviso fica disponível para todos os atores do folhetim.

O comunicado também deixa, indiretamente, outro recado aos atores de Família É Tudo, o de que a Globo está de olho nas redes sociais de todos, não é mesmo?