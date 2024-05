Atriz cai do 5º andar de hospital e estado é crítico

A atriz Mamie Laverock, que faz parte do elenco da série Quando Chama o Coração, caiu do quinto andar de um hospital. De acordo com os pais da artista, ela está em estado crítico.

Ao Daily Mail, eles explicaram que a atriz de 19 anos foi internada no último dia 11 por causa de uma emergência médica. Ela foi levada ao hospital, no Canadá, pela mãe e, posteriormente, transferida para uma unidade em Vancouver.

No último domingo (26/6), ela despencou de uma passarela e teve ferimentos graves. Mamie passou por cinco cirurgias e é mantida viva com ajuda de aparelhos.

“Estamos todos arrasados, em estado de choque, neste momento extremamente difícil”, declarou a mãe da atriz, Nicole Compton.

O tratamento de Mamie Laverock está sendo pago com a ajuda de uma vaquinha virtual. Segundo o pai dela, Rob Compton, até a entrevista, eles conseguiram R$ 53.445.