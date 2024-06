Bocalom anuncia a convocação de quase 600 aprovados em concursos da Prefeitura

A prefeitura de Rio Branco homologou nesta segunda-feira (27) o concurso público de edital nº 001/2024, e anunciou a como convocação de 419 profissionais.

A lista de convocação deve ser publicada no Diário Oficial do Estado (DOE), desta terça-feira (28). Serão chamados profissionais de diversas áreas, como professor, psicólogo, engenheiro, médico, analista de sistema, administrador, cuidador, assistente escolar, dentre outros.

Na oportunidade, o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom anunciou, ainda, a convocação de 165 novos candidatos do concurso público efetivo de 2019, que foi prorrogado em razão da pandemia da Covid-19.

“Era um compromisso nosso que iríamos prorrogar o concurso de 2019 . São 165 pessoas, entre cuidadores professores e mediadores. O poder público precisa criar iniciativas para gerar emprego e renda , estamos fazendo nossa parte”, celebrou.

Ao todo, serão convocados 585 novos profissionais que irão compor o quadro efetivo do município de Rio Branco.

Posteriormente, mais de 100 candidatos aprovados no concurso 002/2024 também devem ser convocados. De acordo com o secretário de Gestão Administrativa, Jonathan Santiago, são candidatos que ainda estão realizando as provas físicas e devem concluir nos próximos dias.