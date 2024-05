Cinema oferece valores especiais de ingressos durante toda semana

O Cine Araújo, localizado no Via Verde Shopping, está com uma promoção imperdível para os amantes de cinema que buscam lazer e entretenimento com conforto e qualidade.

Todas as terças e quintas-feiras, os ingressos para qualquer sala estarão disponíveis por apenas R$10. Essa oferta é válida por tempo indeterminado, permitindo que você aproveite os melhores filmes sem pesar no bolso.

Além disso, todos os dias o público desfruta do benefício da meia-entrada. Não perca a chance de conferir os lançamentos e os clássicos do cinema na tela grande.

O Cine Araújo do Via Verde Shopping dispõe de amplas salas com ótima climatização, poltronas confortáveis e inclináveis, além de iluminação e sonorização modernas.

Para verificar a programação completa do Cine Araújo, garantir seus ingressos e ficar por dentro de outros combos promocionais, acesse o site www.ingresso.com/cinema/cine-araujo-rio-branco. Não deixe de aproveitar essa oportunidade!