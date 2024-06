Com 6 equipes, Copa de Futebol Feminino é atração do esporte de Sena Madureira

A copa Clarice Mota de futebol feminino, disputada no tradicional campo do Florentino, em Sena Madureira, é a grande sensação do Esporte nesse momento no Vale do Iaco. Organizada pelo radialista Miguel Silva, a competição conta com a participação de seis equipes, incluindo jogadoras da zona rural.

No último domingo (26) foi realizada a segunda rodada e, mais uma vez, dezenas de torcedores compareceram à beira do gramado para prestigiar as atletas. “Graças a Deus, tem sido um grande sucesso. Trata-se de um evento que visa gerar oportunidades para as mulheres, revelando novos talentos do nosso futebol. Desde já, agradecemos todos os parceiros da nossa copa e reiteramos o convite para que a população continue comparecendo ao campo do Florentino para prestigiar as nossas jogadoras”, enfatizou Miguel Silva.

De acordo com o regramento da copa, as equipes se enfrentam entre si. Ao término dessa primeira fase, os quatro times que mais pontuarem irão se classificar para as semifinais.

Por enquanto, a classificação está da seguinte forma:

Sete irmãs: 06 pontos

Florentino: 04 pontos

Bom Sucesso: 04 pontos

Guerreiras da Sandrinha: 03 pontos

Estrelas do Iaco: 00 pontos

Estrelas do Norte: 00 pontos

Conforme divulgado pela organização, a grande campeã da copa será premiada com 3 mil reais; A vice-campeã receberá 2 mil reais e a terceira colocada ganhará mil reais.